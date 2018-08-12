2018-08-12T20:19:01+03:00
Общество

ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов

Мероприятие состоится на стадионе «Нижний Новгород»
Анастасия НАЗАРОВА
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Тридцать воспитанников госучреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области примут участие в благотворительной акции «Открытый урок» 14 августа. Мероприятие пройдет на стадионе «Нижний Новгород», передает региональное министерство соцполитики.

Акция для несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации проводится министерством совместно с филиалом ГК «Т плюс» седьмой год подряд. Каждый раз проект раскрывает новые возможности для ребят. Его цель - показать многообразие путей развития и становления личности в сложном окружающем мире.

В России прошел ЧМ-2018 по футболу, поэтому местом проведения акции организаторы выбрали новую арену на Стрелке. Детей ждет экскурсия по стадиону в формате квеста и общение с футболистами ФК «Нижний Новгород».

В мероприятии поучаствуют воспитанники социального приюта для детей и подростков «Алый парус» Кстовского района», социального приюта для детей и подростков Дзержинска и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Дзержинска.

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