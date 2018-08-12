Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа

12 Авг. 19:04 2018-08-12T19:04:57+03:00

Из-за этого поезд сообщением Уфа – Санкт-Петербург отправился почти с двухчасовой задержкой

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Локомотив пассажирского поезда сообщением Уфа – Санкт-Петербург загорелся на перегоне Денисово – Вязники Горьковской железной дороги 12 августа в 15:34. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

На место происшествия оперативно прибыл пожарный поезд станции Ковров и пожарные расчеты. В результате пожара пострадавших нет. Специалисты произвели замену локомотива.

Как уточняет пресс-служба, в связи с происшествием пассажирский поезд №347 сообщением Уфа – Санкт-Петербург был отправлен с задержкой в 1 час 53 минуты.

Добавим, что на график движения других поездов случившееся никак не повлияло.

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» писала, что в Богородском районе произошел сильный пожар. Столпы черного дыма очевидцы могли наблюдать издалека. Пользователи соцсетей писали, что это полыхает хлебоприемный пункт хлебозавода. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по региону опровергли эту информацию.