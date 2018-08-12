ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»

12 Авг. 17:54 2018-08-12T17:55:15+03:00

Встреча на стадионе «Труд» 12 августа завершилась со счетом 1:0

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ФК «Нижний Новгород» обыграл «Томь» со счетом 1:0 в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске 12 августа, сообщается на сайте нижегородского клуба.

Единственный гол на 16-й минуте забил Максим Палиенко. Отметим, что для ФК «Томь», которая возглавляла турнирную таблицу первенства ФНЛ, это первое поражение в сезоне 2018/2019.

«Томь»: Мелихов, Клещенко, Тихий, Зуйков, Шумских, Тлупов (Кузьмичев, 57), Ставпец (Сасин, 69), Кухарчук, Шалаев, С.Фомин (Калинский, 46), Казаев (Гвинейский, 76).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Федорив, Хайруллов, Игнатович (Гогличидзе, 71), Палиенко, Симанов (Нежелев, 74), Аюпов (Дан.Фомин, 16), Сергеев (Скворцов, 29).

Предупреждения: Зуйков, 36. Скворцов, 40. Казаев, 50. Хрипков, 64. Нежелев, 85.

Судья: Сухой (Люберцы).