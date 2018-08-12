2018-08-12T16:23:24+03:00
Происшествия

Бетономешалка опрокинулась в Городецком районе

По словам очевидцев, у транспортного средства оторвало кардан
Анастасия НАЗАРОВА
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Бетономешалка на базе автомобиля «Мерседес» опрокинулась на трассе в Городецком районе 11 августа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пользователи соцсети «Вконтакте» отметили, что вчера по пути в Городец видели три дорожно-транспортных происшествия: две «лоб в лоб» и одна – опрокинутая бетономешалка.

- Тоже лицезрели вчера две аварии подряд, - написала Ирина Ганичева. - Именно этот бетоновоз перевернулся на мосту Узолы около 17:00 со страшным грохотом. Думали, мост повредился. До утра 12 августа там и оставался. Ехала в начале седьмого утра в Нижний Новгород. Кардан оторвало, как сообщил продвинутый товарищ.

Вместе с тем, по официальной информации, сообщение об опрокидывании транспортного средства в Городецком районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 11 августа в 17:18.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: три человек и одна единица техники, - отмечается на сайте ведомства.

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