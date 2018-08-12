2018-08-12T12:35:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде наградят победителей Первой народной медицинской премии

В 2018 году в конкурсе участвовали 133 медучреждения
Анастасия НАЗАРОВА
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Церемония награждения победителей Первой народной медицинской премии состоится в ТЮЗе 23 августа, сообщают организаторы.

В этом году в конкурсе участвовали 133 медучреждения Нижегородской области. Голосование за врачей в восьми номинациях проходило в течение пяти месяцев.

Врачи и средний медицинский персонал были представлены в номинациях: врач-терапевт/врач-педиатр; фельдшер ФАПа; врач-инфекционист (взрослый/детский) и врач-акушер-гинеколог. В Нижнем Новгороде пациенты выражали благодарность врачам в номинациях: врач-инфекционист (взрослый/детский); врач-терапевт/врач-педиатр; врач-оториноларинголог (взрослый/детский); врач-дерматовенеролог. Также учреждены две новые номинации: «Научное открытие» и «Уникальная операция».

- Медицинская премия позволяет многим специалистам увидеть, насколько их труд востребован и уважаем, а также получить обратную связь от нижегородцев, которые благодаря проекту могут выразить слова благодарности своим докторам, - отметил и.о. замглавы региона Сергей Шевченко.

Добавим, что проект реализуется при поддержке главы региона и минздрава. За последние 5 лет было выбрано 280 финалистов, из которых 168 стали лауреатами Премии.

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