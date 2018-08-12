2018-08-12T11:36:03+03:00
Общество

Выставка-продажа школьной формы откроется в Нижнем Новгороде 14 августа

Одежда будет продаваться по ценам напрямую от производителей
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы смогут купить школьную форму по ценам напрямую от производителей на выставке-продаже с 14 по 24 августа. Она будет работать на Нижегородской ярмарке в павильоне № 3, сообщает региональный минпром.

Свои новые коллекции школьной формы и сопутствующих товаров представят Дзержинская швейная фабрика АО «Русь», ООО «Северный», НШ ЗАО «Весна», ООО «НовБизнесРесурс» и ИП Глебова (ТМ Grandleo). Всего более 40 видов одежды для обучающихся.

В целях формирования единой универсальной базы данных о нижегородских производителях школьной формы сформирован реестр предприятий-производителей одежды для обучающихся, в котором зарегистрировано восемь организаций. В список вошли те, у кого есть сертификаты соответствия на производство одежды согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011, то есть выпускающие безопасную и качественную одежду для детей. Продукция пяти из этих компаний будет представлена на Нижегородской ярмарке.

Добавим, что выставка-продажа будет открыта с 10:00 до 19:00.

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