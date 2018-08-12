Более 28 тысяч человек посетили фестиваль Alfa Future People за второй день

СЕГОДНЯ 10:14 2018-08-12T10:14:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй день музыкального фестиваля Alfa Future People в Балахнинском районе посетили свыше 28 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Безопасность гостей осуществляли 524 сотрудника ОВД, 112 бойцов спецподразделений, 250 военнослужащих и 360 работников ЧОПов.

За два дня фестиваля полицейские пресекли 98 административных правонарушений. Из них четыре - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 40 - за нарушение ПДД. Пятеро водителей задержаны за управления машинами в нетрезвом виде. Из незаконного оборота изъято 408 литров алкоголя.

Кроме того, за время проведения AFP выявлен факт управления транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что за первый день фестиваль посетили более 23 тысяч человек. Было пресечено 39 административных правонарушений, двое водителей задержаны за езду в нетрезвом виде.

Напомним также, что 11 августа рядом с местом проведения AFP горела трава.