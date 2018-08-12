2018-08-12T09:22:25+03:00
Происшествия

В Балахнинском районе 33-летней женщине отрубили часть стопы

В совершении преступления признался ее 33-летний сожитель
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отрезании своей знакомой ча-сти стопы. Преступление было совершено в Балахнинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 33-летняя женщина с отрубленной стопой.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что подозреваемым в со-вершении преступления является ее 33-летний знакомый. У них случилась пьяная ссора, в ходе которой мужчина отрубил топором часть стопы своей сожительницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Неработающего подозреваемого задержали. Кстати, он был ранее судим. В содеян-ном признался.

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