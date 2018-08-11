Трава горела рядом с фестивалем Alfa Future People 11 августа

11 Авг. 19:30 2018-08-11T19:31:58+03:00

Что стало причиной возгорания, пока не уточняется

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Трава загорелась рядом с территорией фестиваля Alfa Future People на берегу Волги близ поселка Большое Козино под Нижним Новгородом. Об этом с места событий передает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

- Пожар начался рядом с фестивальной зоной, поблизости от дикого кемпинга. Пламя стало было распространяться в сторону ближайшей сцены, однако сразу же подъехали пожарные машины и занялись тушением. Вскоре пожар был полностью ликвидирован, - рассказали спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания травы – сильнейшая жара, пришедшая в регион в эти выходные, чья-то неосторожность или хулиганский умысел – пока не уточняется.

Напомним, фестиваль Alfa Future People за первый день посетили более 23 тысяч человек. Было пресечено 39 административных правонарушений, двое водителей задержаны за езду в состоянии алкогольного опьянения.