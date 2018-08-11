2018-08-11T15:33:44+03:00
Общество

Сильнейшая жара ожидает нижегородцев 11 и 12 августа

Об этом предупреждают спасатели
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Августовская жара в этом году, кажется, и не думает прекращаться – и начавшиеся выходные не станут исключением. В субботу и воскресенье будет жарко, и даже слишком жарко, предупреждает ЦУКС Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Днем в субботу, 11 августа, и в воскресенье, 12 августа 2018 года, местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидается жара до +30…+31 градуса Цельсия, - сообщают спасатели.

В связи с сильной жарой повышается вероятность возникновения природных пожаров, а также чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключениями электроэнергии и нарушениями в работе железнодорожного транспорта. Кроме того, возможно увеличение количества аварий на маломерных судах.

Кстати, теплая погода сохранится и на следующей неделе, но станет все же немного прохладнее - до +24 градусов Цельсия.

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