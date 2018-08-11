2018-08-11T12:21:24+03:00
Происшествия

Житель Бора украл у родной матери телевизор и спутниковую антенну

Общая сумма ущерба составила более 8000 рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борский городской суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в краже имущества из дома его матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, в период с декабря 2017 года по март 2018 года мужчина, достоверно зная, что в доме никого нет и никто не сможет воспрепятствовать, забрался в дом и тайно похитил оттуда телевизор и спутниковую антенну, принадлежавшие его матери. Общая сумма причиненного ущерба составила более восьми тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемый в убийстве журналиста Дениса Суворова заключен под стражу в Нижнем Новгороде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серийного уличного грабителя поймали в Нижнем Новгороде
Сильнейшая жара ожидает нижегородцев 11 и 12 августа
Более 23 тысяч человек посетили фестиваль Alfa Future People в первый день
Глеб Никитин вручит Кубок губернатора по хоккею 11 августа 2018 года
Площадка для воркаута откроется в Светлоярском парке 11 августа
Глеб Никитин побывал на открытии фестиваля Alfa Future People
Глеб Никитин посетил социально-реабилитационный центр в Арзамасе, где начали внедрять бережливые технологии
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу