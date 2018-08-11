Житель Бора украл у родной матери телевизор и спутниковую антенну

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-11T12:21:24+03:00

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В Борский городской суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в краже имущества из дома его матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, в период с декабря 2017 года по март 2018 года мужчина, достоверно зная, что в доме никого нет и никто не сможет воспрепятствовать, забрался в дом и тайно похитил оттуда телевизор и спутниковую антенну, принадлежавшие его матери. Общая сумма причиненного ущерба составила более восьми тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемый в убийстве журналиста Дениса Суворова заключен под стражу в Нижнем Новгороде.