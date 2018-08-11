2018-08-11T11:30:24+03:00
Общество

Более 23 тысяч человек посетили фестиваль Alfa Future People в первый день

Полицейскими было зафиксировано 39 административных правонарушений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 23 тысяч человек посетили в пятницу, 10 августа 2018 года, первый день фестиваля электронной музыки и современных технологий Alfa Future People. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, за первый день фестиваля было пресечено 39 административных правонарушений. Четыре из них – за появление в общественном месте в состоянии опьянения, 12 – за нарушения правил дорожного движения. Два водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, из незаконного оборота было изъято 176 литров алкогольной продукции.

- Для обеспечения безопасности граждан в первый день фестиваля было задействовано 524 сотрудника органов внутренних дел, 112 бойцов спецподразделений, 250 военнослужащих и 360 работников частных охранных организаций, - отметили в пресс-службе ведомства.

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