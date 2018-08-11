Глеб Никитин вручит Кубок губернатора по хоккею 11 августа 2018 года

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-11T10:38:36+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин вручит Кубок губернатора победителю турнира в субботу, 11 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония награждения призеров пройдет в КРК «Нагорный» сразу после завершения последнего матча турнира. На льду Дворца спорта встретятся нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Игра начнется в 19:00.

Напомним, в этом году в Кубке губернатора принимают участие шесть команд: нижегородское «Торпедо», московское, минское и рижское «Динамо», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Турнир проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа. Наибольшее количество очков - 11 - в настоящее время набрано «Автомобилистом», второе место пока делят между собой "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Рига), набравшие по восемь очков, а нижегородский хоккейный клуб держится на третьем месте с шестью набранными очками.

Напомним также, Кубок губернатора в этом году отмечает свой юбилей – предсезонный турнир проходит в Нижнем Новгороде уже в десятый раз.