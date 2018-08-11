2018-08-11T10:38:36+03:00
Спорт

Глеб Никитин вручит Кубок губернатора по хоккею 11 августа 2018 года

Церемония награждения пройдет в КРК «Нагорный» после завершения последнего матча турнира
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Нижегородской области Глеб Никитин вручит Кубок губернатора победителю турнира в субботу, 11 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония награждения призеров пройдет в КРК «Нагорный» сразу после завершения последнего матча турнира. На льду Дворца спорта встретятся нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Игра начнется в 19:00.

Напомним, в этом году в Кубке губернатора принимают участие шесть команд: нижегородское «Торпедо», московское, минское и рижское «Динамо», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Турнир проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа. Наибольшее количество очков - 11 - в настоящее время набрано «Автомобилистом», второе место пока делят между собой "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Рига), набравшие по восемь очков, а нижегородский хоккейный клуб держится на третьем месте с шестью набранными очками.

Напомним также, Кубок губернатора в этом году отмечает свой юбилей – предсезонный турнир проходит в Нижнем Новгороде уже в десятый раз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серийного уличного грабителя поймали в Нижнем Новгороде
Сильнейшая жара ожидает нижегородцев 11 и 12 августа
Житель Бора украл у родной матери телевизор и спутниковую антенну
Более 23 тысяч человек посетили фестиваль Alfa Future People в первый день
Площадка для воркаута откроется в Светлоярском парке 11 августа
Глеб Никитин побывал на открытии фестиваля Alfa Future People
Глеб Никитин посетил социально-реабилитационный центр в Арзамасе, где начали внедрять бережливые технологии
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу