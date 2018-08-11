Площадка для воркаута откроется в Светлоярском парке 11 августа

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-11T09:40:53+03:00

Там можно будут потренироваться на турниках, брусьях и скамейках для пресса

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Жители Сормовского района, отдыхая на пляже Светлоярского озера, теперь смогут совместить приятное с полезным – на территории Светлоярского парка в субботу, 11 августа 2018 года, состоится открытие площадки для занятий воркаутом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в городе». Новый спортивный комплекс будет размещен со стороны пляжа по улице Мокроусова. Спортивная зона оборудована турниками, лестницами, брусьями, а также скамейками для пресса, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Торжественное открытие площадки для занятий воркаутом в Светлоярском парке назначено на 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде. К 15 августа все работы должны быть полностью завершены.