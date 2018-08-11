2018-08-11T09:40:53+03:00
Общество

Площадка для воркаута откроется в Светлоярском парке 11 августа

Там можно будут потренироваться на турниках, брусьях и скамейках для пресса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Сормовского района, отдыхая на пляже Светлоярского озера, теперь смогут совместить приятное с полезным – на территории Светлоярского парка в субботу, 11 августа 2018 года, состоится открытие площадки для занятий воркаутом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в городе». Новый спортивный комплекс будет размещен со стороны пляжа по улице Мокроусова. Спортивная зона оборудована турниками, лестницами, брусьями, а также скамейками для пресса, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Торжественное открытие площадки для занятий воркаутом в Светлоярском парке назначено на 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде. К 15 августа все работы должны быть полностью завершены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Серийного уличного грабителя поймали в Нижнем Новгороде
Сильнейшая жара ожидает нижегородцев 11 и 12 августа
Житель Бора украл у родной матери телевизор и спутниковую антенну
Более 23 тысяч человек посетили фестиваль Alfa Future People в первый день
Глеб Никитин вручит Кубок губернатора по хоккею 11 августа 2018 года
Глеб Никитин побывал на открытии фестиваля Alfa Future People
Глеб Никитин посетил социально-реабилитационный центр в Арзамасе, где начали внедрять бережливые технологии
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу