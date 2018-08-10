Глеб Никитин посетил социально-реабилитационный центр в Арзамасе, где начали внедрять бережливые технологии

10 Авг. 19:28 2018-08-10T19:28:00+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Арзамасе, где начали внедрять бережливые технологии. Благодаря этому время оформления документов в центре сократилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Социальный работник - это человек, который постоянно взаимодействует с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, - напомнил Глеб Никитин. - Вне зависимости от настроения ему всегда необходимо быть доброжелательным. Поэтому эффективная организация труда и рабочего времени соцработника очень важна.

Чтобы внедрить бережливые технологии, в этом центре сделали специальную карту, на которой отразили весь процесс оформления документов на получение услуг. Благодаря этому сразу стало видно, где идут лишние затраты и что приводит к удорожанию услуг.

- Мы выделили ряд проблем, которые предстоит решить в ходе реализации проекта. В результате внедрения технологий бережливого производства наш центр может принимать на 50 человек в год больше, чем прежде, - рассказала директор социально-реабилитационного центра Наталья Метикова