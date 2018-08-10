Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»

СЕГОДНЯ 17:42 2018-08-10T17:42:32+03:00

За два месяца специалистами было обследовано больше 17 тысяч нижегородцев

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Проект «Поезда здоровья», предполагающий приезд мобильных диагностических лабораторий в разные районы Нижегородской области, планируется продолжить. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

- Самое главное, что мы получаем огромное количество положительных отзывов об этом проекте, - сообщил Глеб Никитин. - И, конечно, цифры говорят сами за себя. За это время у жителей области было выявлено свыше 4 тысяч заболеваний. Все эти люди отправились на дообследование и госпитализацию. Благодаря этому проекту, 187 случаев подозрений на онкологию были выявлены на ранней стадии. Я думаю, этот проект необходимо продолжить, а количество поездов впоследствии увеличить.

Напомним, за период с 15 июня по 9 августа поезда здоровья побывали в 87 населенных пунктах 36 районов Нижегородской области. Наибольшим спросом у жителей региона пользуются услуги кардиолога и невролога. Также нередко они обращаются к эндокринологу, стоматологу, офтальмологу и педиатру.