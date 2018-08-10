Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-10T16:17:38+03:00

В состав рабочей группы войдут градозащитники, архитекторы, а также представители науки

Изменить размер текста: A A

Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать рабочую группу, которая разработала бы концепцию развития территории Стрелки. Об этом стало известно в ходе встречи с представителями общественности, архитекторами и градозащитниками, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время часть территории Стрелки относится к охранной зоне собора Александра Невского. Кроме того, здесь расположены несколько зданий, которые являются охраняемыми объектами, а также металлические конструкции пакгаузов – бывшие павильоны XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

- Для понимания дальнейшего развития Стрелки требуется серьезная научная, социологическая и градостроительная работа. Хаотичной застройки здесь точно не будет, эта территория должна стать местом общественно-культурного притяжения, - подчеркнул Глеб Никитин.

Возглавить рабочую группу может руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная.