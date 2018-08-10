Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать рабочую группу, которая разработала бы концепцию развития территории Стрелки. Об этом стало известно в ходе встречи с представителями общественности, архитекторами и градозащитниками, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время часть территории Стрелки относится к охранной зоне собора Александра Невского. Кроме того, здесь расположены несколько зданий, которые являются охраняемыми объектами, а также металлические конструкции пакгаузов – бывшие павильоны XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
- Для понимания дальнейшего развития Стрелки требуется серьезная научная, социологическая и градостроительная работа. Хаотичной застройки здесь точно не будет, эта территория должна стать местом общественно-культурного притяжения, - подчеркнул Глеб Никитин.
Возглавить рабочую группу может руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная.