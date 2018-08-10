2018-08-10T15:39:03+03:00
Общество

Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде

12 участков уже полностью готовы к приемке
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде на 92% завершены работы по укладке асфальта, на 61% - по устройству тротуаров, а за неделю с 3 по 9 августа вдоль отремонтированных городских магистралей было установлено 36 тысяч погонных метров бортового камня. 12 участков в Автозаводском, Ленинском, Приокском и Советском районах уже полностью готовы к приемке. Об этом сообщают в департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- В этом году нам удалось набрать отличные темпы ремонта – уже к 15 августа все работы должны быть завершены, а мы приступим к приемке объектов, - отметил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что для разметки дорог в Нижнем Новгороде будет использоваться термопластик, а пешеходные переходы теперь станут бело-желтыми.

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