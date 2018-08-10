2018-08-10T15:12:28+03:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу

Мужчина признал свою вину
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде заключен под стражу 28-летний мужчина, обвиняемый в зверском убийстве 27-летнего нижегородского журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- 10 августа 2018 года судом удовлетворено ходатайство следователя СО по Нижегородскому району СУ СКР по Нижегородской области об избрании в отношении 28-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июля 2018 года. Обвиняемый по неизвестной пока причине ударил товарища кирпичом по голове, а затем скрылся с места преступления. Тело Дениса Суворова было обнаружено лишь 23 июля в районе Казанской набережной.

- Свою вину мужчина признал, расследование продолжается, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

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