За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-10T12:46:58+03:00

За все время запрет проезда по пешеходной улице был нарушен 251 раз

Изменить размер текста: A A

За период с 27 июля по 9 августа правила дорожного движения на улице Большой Покровской были нарушены 59 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Восемь нарушений, выявленных сотрудниками УГИБДД по Нижнему Новгороду, касались движения в пешеходной зоне, - говорится в сообщении. – А 51 водитель проигнорировал знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Всего же за время действия запрета проезда по главной пешеходной улице это правило нарушалось 251 раз.

Напомним, запрет на проезд по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде введен с апреля 2018 года. Свободный проезд автомобилей организован только на двух участках: улице Октябрьской (транзитное движение транспорта действует от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова), а также на улице Грузинской и переулку Холодный – там организован проезд к жилым домам, расположенным по нечетной стороне улицы Большой Покровской.

Кроме того, в период с 6:00 до 9:00 разрешено проезд автомобилей, подвозящих грузы к магазинам, со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского.