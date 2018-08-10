2018-08-10T11:51:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская

Прощание с Людмилой Ивановной состоится в 11:00 11 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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9 августа 2018 года в Нижнем Новгороде на 82-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры, бывший директор и художественный руководитель кинотеатра «Рекорд» Людмила Ивановна Садовская. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Много лет эта красивая, хрупкая женщина посвятила отчаянной борьбе за сохранение кинотеатра в тяжелые 90-е годы и всегда находила поддержку широкой общественности, верных зрителей кинотеатра и поклонников кинематографа, - говорится в сообщении правительства. - Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородское отделение Союза кинематографистов РФ, Центр культуры «Рекорд» выражают соболезнование близким и друзьям Людмилы Садовской, имя которой останется в памяти многих нижегородцев.

Церемония прощания с Людмилой Ивановной Садовской состоится в 11:00 11 августа в Центре культуры «Рекорд» по адресу улицу Пискунова, дом 11/7.

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