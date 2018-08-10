Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-10T11:43:59+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетит фестиваль Alfa Future People в пятницу, 10 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Планируется, что Глеб Никитин обойдет территорию, осмотрит арт-объекты, посетит зоны технологий, где ознакомится с последними технологическими разработками, а также посетит лекторий, зону спорта и главную сцену фестиваля, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, фестиваль Alfa Future People будет проходить с 10 по 12 августа на берегу Волги в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом. Фестиваль проводится уже в пятый, юбилейный раз, и за эти годы он успел полюбиться фанатам электронной музыки и стать для них ожидаемым и важным событием каждого лета.

Хэдлайнерами фестиваля станут такие мировые звезды как Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. По традиции, кроме выступлений музыкантов, на фестивале много внимания уделяется современным технологиям - здесь можно увидеть и опробовать на себе множество новинок.