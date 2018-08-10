2018-08-10T11:13:51+03:00
Происшествия

ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте

Страшная авария произошла в Арзамасе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Страшная авария произошла 9 августа в Арзамасе – там в районе дома № 5 по улице Ведерникова автомобиль ГАЗ 2707 врезался в световую опору. ОБ этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, за рулем находился 44-летний мужчина. В момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, на полной скорости влетел в столб. В результате аварии, сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника, переломы носа и ребер.

С этими тяжелыми травмами он был госпитализирован в местную больницу. А вот его спутница, 42-летняя женщина, погибла на месте. Сейчас подробности этого происшествия выясняются.

Всего же на территории Нижегородской области за минувшие сутки произошло 17 аварий, в которых 1 человек погиб и 21 человек пострадал. На территории самого Нижнего Новгорода произошло пять аварий.

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