2018-08-10T07:34:13+03:00
Общество

Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале

Местом его проведения станет территория у стадиона «Нижний Новгород».
Светлана СТРОКАН
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19 августа, в воскресенье, в Нижнем Новгороде пройдет спортивно-беговой фестиваль «прокачайсебя2018». Как сообщают организаторы, местом его проведения станет территория у стадиона «Нижний Новгород».

Программа фестиваля разделена на несколько тематических зон: физическую, ментальную, и духовную.

Физическая зона откроется в 09.15 с показательных выступлений и тренировок по кроссфиту. Также в этой зоне можно будет попробовать свои силы в восточных единоборствах, танцах, паркуре и научиться стрельбе у олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Кроме того, мастер-класс по тяжелой атлетике проведет олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

За ментальную прокачку гостей ответит лекторий, в котором будут организованы лекции по бизнесу, психологии и здоровому образу жизни.

Посетив духовную зону, гости смогут заняться йогой, растяжкой, научиться росписи хной, а с 10.00 до 14.45 послушать лекции о социальном спорте, правильном питании.

Особое место в программе займут полумарафон, а также забеги на 5 и 10 км. Старт первой дистанции в 10.00.

Кроме того, детей ждет выделенная зона с батутным парком, соревнованиям на беговелах, мастер-классами по жонглированию и познавательным играми от музея науки «Кварки».

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