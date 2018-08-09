2018-08-09T19:17:30+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона

С этим предложением глава Нижегородской области выступил на отраслевой стратсессии
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести голосование по проекту Стратегии социально-экономического развития региона 9 сентября 2018 года. С соответствующим предложением он выступил на отраслевой стратсессии на тему «Инвестиции и предпринимательство», сообщает пресс-служба правительства региона.

- Общественное обсуждение и профессиональная экспертиза драфта Стратегии завершится в конце августа 2018 года, а на следующем этапе нужно выяснить отношение максимального числа жителей Нижегородской области к этому документу. Поэтому голосование пройдет одновременно с выборами губернатора 9 сентября 2018 года, - отметил Глеб Никитин.

Ознакомиться с проектом Стратегии все желающие могут на специально созданном сайте. Там же можно пройти опрос по интересующим направлениям Стратегии, а также внести собственные предложения.

Напомним, проект Стратегии разрабатывали более 400 человек из 18 экспертных групп, а в ее обсуждение должны быть вовлечены представители всех муниципалитетов региона.

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