2018-08-09T17:46:04+03:00
Общество

Нижегородские хирурги провели две уникальные операции

Одному из пациентов не было и года
Светлана СТРОКАН
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Очередные две уникальные операции с использованием высокотехнологичных методов провели хирурги в Нижегородской детской областной клинической больнице.

11-месячному пациенту проведена нейроэндоскопическая операция по поводу врожденной арахноидальной кисты бокового желудочка. Такое оперативное вмешательство ребенку у нас проведено впервые.

Другой операцией стало удаление серозной цистаденомы яичника с сохранением репродуктивной функции. Операция была сделана 15-летней девочке.

- Недавно в гинекологическом отделении тоже впервые была выполнена уникальная операция лапароскопическим доступом двухмесячному ребенку по поводу внутриутробного перекрута придатков матки, - рассказала врач-гинеколог Дарья Слепова.

По словам главврача областной детской больницы Олега Кадникова, развитие высокотехнологичной медицины в регионе даст врачам большие возможности.

- Мы, например, планируем заниматься фетальной эндовидеохирургией, - проведением операций на плоде у беременной, - рассказал Кадников.

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