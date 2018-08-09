Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде

9 Авг. 16:41 2018-08-09T16:45:15+03:00

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Выставка «Россия. Идеи для путешествий» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 августа по 10 сентября. Выставка расскажет о многообразии народов и мест России, а также представит собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.

В Нижнем Новгороде выставка пройдет на Нижневолжской набережной. Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета». Cреди авторов: телеведущий Марк Подрабинек, автор масштабного проекта «Мир в лицах» Александр Химушин, участник множества выставок, путешественник и журналист Игорь Стомахин, автор публикаций в National Geographic и Geo Дмитрий Купрацевич.

- Нам прислали более 4000 фотографий из разных частей страны. Мы собрали лучшее — работы, которые поглощают, впечатляют и ошарашивают. В рамках одной экспозиции эти фотографии демонстрируют единство непохожих мест, культур и укладов, составляющих живое своеобразие нашей страны. Это не просто расширяет кругозор, но и в буквальном смысле подкидывает нам идеи для путешествий. Каждая фотография — руководство к действию, мотиваци я посетить то место в России, о котором человек раньше мог даже и не слышать», — говорит организатор выставки Николай Табашников.