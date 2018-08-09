2018-08-09T16:10:01+03:00
Общество

На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной

Перекладку делали методом горизонтального бурения, чтобы не раскапывать большие территории и не ограничивать жителям проезд
Светлана СТРОКАН
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Нижегородский водоканал завершил перекладку водовода на улице Звездинка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Введена в эксплуатацию новая водопроводная линия (по адресу: ул. Звездинка, д.7-9). Переложено 200 метров водовода диаметром 315 мм.

- Перекладка производилась методом горизонтального направленного бурения с использованием спецтехники, чтобы не пришлось раскапывать большие территории, - отметил начальник Нагорного водопроводного участка ОАО «Нижегородский водоканал» Антон Алференок.

Такой метод оказался более удобен для жителей — проезды остались открытыми для транспорта и пешеходов.

Во время работ для жителей улицы Звездинки обеспечение питьевой водой было организовано по альтернативной схеме - с прокладкой временного водопровода и его закольцовкой через улицу Горького.

Новый водовод выполнен из полиэтилена. Гарантийный срок его эксплуатации составляет не менее 50 лет, а расчетный срок службы - около 300 лет.

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