Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе

9 Авг. 16:01 2018-08-09T16:01:23+03:00

Кроме того, стало известно, что в следующем году планируется строительство новых разворотных площадок для общественного транспорта

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с жителями Автозаводского района вопросы содержания городских дорог. Жители улицы Космической спросили о планах по строительству новых разворотных площадок общественного транспорта.

- На оборудование этих площадок необходимо предусмотреть средства. Это в полномочиях муниципалитета, и мы сейчас работаем над увеличением финансирования, которое должно прийти по национальному проекту, - отметил Глеб Никитин.

- Работы по разворотным площадкам на улице Космической планируем на следующий год, - добавил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Другой важный вопрос, поднимавшийся в ходе встречи – о плохом состоянии ливневой канализации в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – впрочем, эта проблема актуальна и для других районов.

- Эта проблема является приоритетной. Обязательно нужно проводить регламентные работы – как я понимаю, в прошлые годы их практически не было. Городская администрация может в рамках концессионных соглашений привлечь водоканал к решению этой проблемы. Возьмем ситуацию на контроль, - пообещал Глеб Никитин.