В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

9 Авг. 15:52 2018-08-09T15:52:55+03:00

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15 сентября на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» пройдет экстремальный забег «Стальной характер».

Забег представляет собой трассу, протяженность которой составляет более пяти километров. Участники преодолеют больше десятка препятствий: окунутся в ледяные ванны, проползут под колючей проволокой, заберутся на четырехметровый бастион. Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном. Принять участие могут люди старше 18 лет.

- В этом году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. В общей сложности в них приняли участие более 12 000 человек. В 2018 году проект впервые пришел в Нижний Новгород. На данный момент подали заявки на участие больше тысячи жителей Нижегородской области. Мы надеемся, что всем, кто примет участие, это приключение лета понравится, – прокомментировала региональный куратор, председатель Молодежного парламента Татьяна Скоробогатова.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта: http://steelcharacter.ru.