В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
15 сентября на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» пройдет экстремальный забег «Стальной характер».
Забег представляет собой трассу, протяженность которой составляет более пяти километров. Участники преодолеют больше десятка препятствий: окунутся в ледяные ванны, проползут под колючей проволокой, заберутся на четырехметровый бастион. Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном. Принять участие могут люди старше 18 лет.
- В этом году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. В общей сложности в них приняли участие более 12 000 человек. В 2018 году проект впервые пришел в Нижний Новгород. На данный момент подали заявки на участие больше тысячи жителей Нижегородской области. Мы надеемся, что всем, кто примет участие, это приключение лета понравится, – прокомментировала региональный куратор, председатель Молодежного парламента Татьяна Скоробогатова.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта: http://steelcharacter.ru.