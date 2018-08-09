Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»

9 Авг. 14:11 2018-08-09T14:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу региона Глеба Никитина избрали членом совета директоров ПАО «ГАЗ». Об этом стало известно из официальных документов общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Согласно информации, внеочередное собрание акционеров ПАО "ГАЗ" 8 августа 2018 года утвердило новый состав совета директоров.

Глава Нижегородской области набрал 18 101 529 голосов и был утвержден в состав совета директоров компании. Вместе с ним в новый состав вошли президент группы ГАЗ Вадим Сорокин, представители холдинга «Русские машины» Манфред Айбек, Зигфрид Вольф, Петер Кооб, а также Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева.

Также акционеры утвердили новую редакцию устава общества и положение о совете директоров ПАО "ГАЗ" в новой редакции.