2018-08-09T14:11:45+03:00
Общество

Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»

Глава региона набрал 18 101 529 голосов
Глеб ТУМАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Главу региона Глеба Никитина избрали членом совета директоров ПАО «ГАЗ». Об этом стало известно из официальных документов общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Согласно информации, внеочередное собрание акционеров ПАО "ГАЗ" 8 августа 2018 года утвердило новый состав совета директоров.

Глава Нижегородской области набрал 18 101 529 голосов и был утвержден в состав совета директоров компании. Вместе с ним в новый состав вошли президент группы ГАЗ Вадим Сорокин, представители холдинга «Русские машины» Манфред Айбек, Зигфрид Вольф, Петер Кооб, а также Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева.

Также акционеры утвердили новую редакцию устава общества и положение о совете директоров ПАО "ГАЗ" в новой редакции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину