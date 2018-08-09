914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость

9 Авг. 13:05 2018-08-09T13:05:24+03:00

Показатель готовности многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 67,6%, что соответствует утвержденному плану работ

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В администрации Канавинского района состоялось оперативное совещание, где сотрудники управления жилфонда отчитались о подготовке многоквартирных домов к холодам.

- Показатель готовности многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 67,6%, что соответствует утвержденному плану работ, рассказал начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Андрей Абрамов.

По словам Абрамова, фактический показатель готовности - 914 домов, которые прошли необходимые процедуры проверки теплоэнергетического оборудования. Нарушений при проверке выявлено не было.

Ранее сообщалось, что из 7 755 многоквартирных домов с центральным отоплением на 6 267 домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 70 процентов.

Напомним, отопительный сезон 2017-2018 годов завершился 3 мая 2018 года.