914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
В администрации Канавинского района состоялось оперативное совещание, где сотрудники управления жилфонда отчитались о подготовке многоквартирных домов к холодам.
- Показатель готовности многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 67,6%, что соответствует утвержденному плану работ, рассказал начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Андрей Абрамов.
По словам Абрамова, фактический показатель готовности - 914 домов, которые прошли необходимые процедуры проверки теплоэнергетического оборудования. Нарушений при проверке выявлено не было.
Ранее сообщалось, что из 7 755 многоквартирных домов с центральным отоплением на 6 267 домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 70 процентов.
Напомним, отопительный сезон 2017-2018 годов завершился 3 мая 2018 года.