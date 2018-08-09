Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
Следователи СО по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело на заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду за взятку.
По версии следствия, с 19 марта по 9 апреля 2018 года подозреваемый получил взятку в сумме 93 тысячи 200 рублей от сотрудников, оказывающих помощь в регистрации иностранных граждан.
За взятку полицейский закрыл глаза на фиктивную постановку на учет иностранных граждан и утаивал факты.
Сотрудники УФСБ выявили незаконные действия горе-полицейского и задержали его восьмого августа 2018 года.
- Сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Решается вопрос об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, - сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подозреваемому предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он признал.
В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование продолжается.