Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет

9 Авг. 12:24 2018-08-09T12:24:40+03:00

На замначальника по вопросам миграции завели уголовное дело

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Следователи СО по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело на заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду за взятку.

По версии следствия, с 19 марта по 9 апреля 2018 года подозреваемый получил взятку в сумме 93 тысячи 200 рублей от сотрудников, оказывающих помощь в регистрации иностранных граждан.

За взятку полицейский закрыл глаза на фиктивную постановку на учет иностранных граждан и утаивал факты.

Сотрудники УФСБ выявили незаконные действия горе-полицейского и задержали его восьмого августа 2018 года.

- Сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Решается вопрос об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, - сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он признал.

В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование продолжается.