На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей

9 Авг. 11:59 2018-08-09T12:00:13+03:00

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Восьмого августа «Нижний Новгород» сыграл с командой «Луч-Энергия» со счетом 0:0 на стадионе на Стрелке. По подсчетам букмекеров данный поединок оказался на втором месте по посещаемости в рамках начавшегося сезона Олимп-ФНЛ. Его посетили 28 435 зрителей.

На первом месте по посещаемости - матч «Ротора» все с тем же владивостокским «Луч-Энергия». Тогда на стадионе «Волгоград Арена» было 30 611 человек.

- На рекордную посещаемость матчей влияют не только новые стадионы, а в целом атмосфера праздника футбола. Болельщики могут не просто с комфортом посмотреть игру, но и принять участие в дополнительных активностях – конкурсах, розыгрышах. Такие матчи становятся хорошим времяпрепровождением для всей семьи, - считают букмекеры.

Что касается количества ставок, то в букмекерской конторе «Олимп» 62% пришлось на победу «Нижнего Новгорода». Если сравнить объем ставок на встречу этих же команд шестого мая в прошлом сезоне, то можно отметить 22% рост.