Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3

9 Авг. 11:15 2018-08-09T11:15:50+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга в серии буллитов на Кубке губернатора. В итоге матч завершился со счетом 4:3 в пользу екатеринбургской команды.

Не ставшие победными, шайбы забросили на 24-ой минуте Данил Веряев, на 27-ой — Денис Паршин и Мэтью Боди на 56-ой.

В составе победителей отличились Франсис Паре (15-я и 37-я минуты), Денис Бодров (58) и Александр Кучерявенко во время решающего буллита.

Девятого августа Кубок губернатора продолжится двумя матчами. В 15:00 на льду спортивного комплекса "Нагорного" сойдутся лидеры турнира в лице "Автомобилиста" и рижского "Динамо". В 19:00 зрителей ожидает очередное динамовское дерби между "ведомственными" командами из Москвы и Минска. "Торпедо" днем позднее встретится с московским "Динамо".