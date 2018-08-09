2018-08-09T11:22:27+03:00
Общество

Глеб Никитин: «В ближайшие два года вопрос о строительстве виадука на Петряевском переезде должен быть решен»

Проблема строительства виадука обсуждалась в ходе встречи главы региона с жителями Автозаводского района
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями Автозаводского района Нижнего Новгорода. В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос строительства виадука над Петряевским переездом – местные жители недоумевают, почему виадук, который был заявлен в проекте, до сих пор так и не построен.

- Проектная документация у нас есть, но ее нужно было согласовать с застройщиком высокоскоростной магистрали. После того, как проект ВСМ был разработан, проект виадука потребовал корректировки. Сейчас необходимые изменения уже вносятся в проект. Ориентировочно в ближайшие два года будет принято окончательное решение по строительству виадука, - сообщил Глеб Никитин.

Ранее в Нижнем Новгороде был реконструирован и усовершенствован проспект Молодежный, благодаря чему нижегородцы и гости города получили возможность добираться от аэропорта до станции метро «Парк культуры» всего за десять минут.

- Выходы на проспект полностью оборудованы, в том числе, для людей с инвалидностью – есть пологие съезды для колячок, тактильные плиты для незрячих пешеходов, - напомнил Глеб Никитин.

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