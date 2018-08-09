Доходы бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов

9 Авг. 10:59 2018-08-09T10:59:59+03:00

Бюджеты исполнены более, чем на половину от плана

Изменить размер текста: A A

Доходы консолидированных бюджетов муниципалитетов Нижегородской области выросли на восемь процентов.

При этом бюджеты муниципальных районов и городских округов исполнены на 55 процентов к плану, ою этом сообщили в министерство финансов Нижегородской области данные за семь месяцев 2018 года.

В бюджеты поступило 17,8 миллиардов рублей, что больше на 1,5 миллиард рублей относительно прогноза.

В четырёх муниципалитетах прогноз превышен на 20 процентов.

Напомним, что за первое полугодие 2018 года доходы бюджета региона выросли на 6,3 процентов или на 4,3 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Доходы регионального бюджета были получены в объеме 72,6 миллиардов рублей. Отмечается, что данный показатель вырос на 4,3 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2017 года.