2018-08-09T10:59:59+03:00
Общество

Доходы бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов

Бюджеты исполнены более, чем на половину от плана
Светлана СТРОКАН
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Доходы консолидированных бюджетов муниципалитетов Нижегородской области выросли на восемь процентов.

При этом бюджеты муниципальных районов и городских округов исполнены на 55 процентов к плану, ою этом сообщили в министерство финансов Нижегородской области данные за семь месяцев 2018 года.

В бюджеты поступило 17,8 миллиардов рублей, что больше на 1,5 миллиард рублей относительно прогноза.

В четырёх муниципалитетах прогноз превышен на 20 процентов.

Напомним, что за первое полугодие 2018 года доходы бюджета региона выросли на 6,3 процентов или на 4,3 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Доходы регионального бюджета были получены в объеме 72,6 миллиардов рублей. Отмечается, что данный показатель вырос на 4,3 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2017 года.

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