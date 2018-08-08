2018-08-08T18:57:50+03:00
Экономика

Завод «Красное Сормово» передал компании «Пола Райз» третий сухогруз

Судно прошло швартовные и ходовые испытания
Анастасия НАЗАРОВА
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Завод «Красное Сормово» и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи третьего сухогруза проекта RSD59 под названием «Пола София». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Завод “Красное Сормово”».

Судно было спущено на воду 12 июля. С тех пор оно прошло швартовные и ходовые испытания. В ближайшее время его отправят заказчику.

Напомним, головное сухогрузное судно «Пола Макария» было передано заказчику в мае, а «Пола Филофея», второе судно данного проекта, в июле. Четвертый сухогруз «Пола Феодосия» готовится к спуску на воду. Он состоится 17 августа.

Сухогрузы проекта RSD59 - это однопалубные судна с двумя грузовыми трюмами и полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. На них можно перевозить генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь, опасные грузы и прочее.

Длина каждого сухогруза - 141 метр, ширина - 16,98 метра, высота борта - шесть метров.

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