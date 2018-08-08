Глеб Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области

8 Авг. 18:44 2018-08-08T18:44:30+03:00

Заявки на включение в совет от представителей бизнес-сообщества принимаются до 10 августа

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Экспертная группа будет создана при Совете по стратегии развития и инвестиций Нижегородской области, сообщает региональное правительство.

- Работа экспертной группы, в первую очередь, будет нацелена на повышение эффективности обратной связи инвесторов и правительства Нижегородской области. В круг полномочий экспертной группы войдет подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата с учетом лучших практик субъектов РФ. Не менее 50 процентов членов группы должны быть представителями бизнеса. Уверен, что совместная работа власти и бизнеса позволит сформировать комфортную инвестиционную среду в Нижегородской области, трансформировать регион в территорию больших инвестиционных возможностей, - сказал Глеб Никитин.

Принять участие в отборе могут собственники бизнеса или руководители предприятий, постоянно проживающие на территории Нижегородской области.

Заявки принимаются до 10 августа включительно. Итоговый состав экспертной группы будет утвержден на первом заседании Совета по стратегии развития и инвестициям, которое запланировано на III квартал 2018 года.