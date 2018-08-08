Более 80 процентов жилых домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону

8 Авг. 18:22 2018-08-08T18:23:30+03:00

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Несмотря на жару, подготовка к новому отопительному сезону идет полным ходом. По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры из 7 755 многоквартирных домов с центральным отоплением работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления выполнены в 6 267 домах. Это 82 процента от всего жилищного фонда Нижнего Новгорода. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 70 процентов.

В государственную жилищную инспекцию Нижегородской области на согласование направлено 4 187 паспортов готовности МКД к осенне-зимнему периоду, что составляет 43 процента от общего количества (9 800 паспортов).

Теплоснабжающие организации уже заканчивают испытания сетей на прочность и плотность. На сегодняшний день выполнено 77 процентов от всего объема работ. Всего же предстоит проверить более 2 800 километров отопительной инфраструктуры. Из 250 котельных профилактический ремонт завершен на 169 котельных, это 68 процентов от общего количества. Кроме того, было заменено 15,8 километров тепловых сетей. Однако работа продолжается, так как в планах значится замена 25,7 километров теплосетей.