Дети решили покататься на мопеде в Нижегородской области: один из них в больнице

8 Авг. 17:53 2018-08-08T17:53:34+03:00

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В деревнях и селах люди становятся более беспечными, и часто разрешают детям кататься на мопедах и мотоциклах. Это вообще одно из главных летних развлечений подростков за пределами мегаполисов. Но, к сожалению, не все поездки заканчиваются удачно.

В вторник, 7 августа, в селе Кичанзино Арзамасского района двое подростков 13-ти и 14-ти лет тоже решили покататься на мопеде «Хонда». За руль сел 13-летний мальчишка. Как долго дети катались, неизвестно. Но в 17.15 они попали в ДТП, и их веселье закончилось.

Они ехали по улице Октябрьской и возле дома №7 13-летний водитель не справился с управлением и въехал в автомобиль УАЗ 220695, который стоял на краю проезжей части. В результате пострадали оба подростка, после их отвезли в больницу. Позже горе-водитель был отпущен, а вот пассажиру повезло меньше, и он остался в больнице.