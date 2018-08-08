Арбитражный суд Нижегородской области: готовить проектную документацию при газификации домов необязательно

8 Авг. 16:11 2018-08-08T16:14:23+03:00

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Арбитражный суд Нижегородской области признал правильными выводы УФАС по Нижегородской области, которое, в свою очередь, обвинило ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в нарушении порядка подключения к сетям газораспределения жилого дома физического лица. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.

Согласно действующему законодательству при присоединении к газораспределительным сетям индивидуальных жилых домов газораспределительные организации не вправе требовать от граждан разработку проектной документации. Тем не менее, ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» включило в договор о подключении условия о разработке проектной документации. Когда же разработанный проект был направлен в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», газораспределительная организация потребовала от заявителя плату за согласование этого проекта в размере 2022 рубля, что противоречит требованиям Правил подключения. После чего нижегородец обратился в антимонопольную службу. И только тогда плата за согласование проекта была отозвана. А ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 300 тысяч рублей.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» обжаловало его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Нижегородской области поддержал УФАС.