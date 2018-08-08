С 16 августа в Нижегородской области начнется марафон по сбору средств для продуктов для одиноких пожилых людей

8 Авг. 14:55 2018-08-08T14:55:04+03:00

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Сегодня у каждого нижегородца есть возможность помочь одиноким пожилым людям, которые живут в деревнях и селах, которым порой тяжело дойти даже до ближайшего магазина. С 16 августа по 16 октября на сайте корзинадоброты.рф будет организован сбор средств для покупки продуктовых наборов, которые потом будут переданы одиноким пожилым людям Нижегородской области. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

На собранные деньги будут закуплены продукты, из которых сформируют наборы, после чего их передадут в Нижегородскую епархию. А там уже эти наборы будут раздавать нуждающимся пожилым людям, которые живут в селах и деревнях Нижегородской области.

Такой же марафон был проведен в Москве. После чего продуктовые наборы смогли получить 15 тысяч пожилых людей.