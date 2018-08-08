Глеб Никитин: «Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок»

8 Авг. 14:28 2018-08-08T14:28:12+03:00

Во время визита в Автозаводский район глава региона оценил работу ООО «Объединенные заводы строительных конструкций»

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин оценил работу ООО «Объединенные заводы строительных конструкций», которое образовалось на базе ЗКПД–70, ЗКПД– 2 и завода свай и доборов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин высоко оценил работу предприятия.

- Это завод полного цикла - классический пример современного инновационного индустриального производства. Это естественным образом приводит к тому, что стоимость квадратного метра при строительстве снижается, жилье становится более доступным. Из панелей и конструкций предприятия строятся такие жилищные комплексы в Нижнем Новгороде как «Корабли» в Сормовском районе, «Бурнаковский» в Московском районе, «Мончегория» в Автозаводском районе, - сказал глава региона.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область самостоятельно удовлетворяет потребности регионального рынка по обеспечению большинством строительных материалов. Однако глава региона уверен, что нашему региону необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок.