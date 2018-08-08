2018-08-08T14:28:12+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок»

Во время визита в Автозаводский район глава региона оценил работу ООО «Объединенные заводы строительных конструкций»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Нижегородской области Глеб Никитин оценил работу ООО «Объединенные заводы строительных конструкций», которое образовалось на базе ЗКПД–70, ЗКПД– 2 и завода свай и доборов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин высоко оценил работу предприятия.

- Это завод полного цикла - классический пример современного инновационного индустриального производства. Это естественным образом приводит к тому, что стоимость квадратного метра при строительстве снижается, жилье становится более доступным. Из панелей и конструкций предприятия строятся такие жилищные комплексы в Нижнем Новгороде как «Корабли» в Сормовском районе, «Бурнаковский» в Московском районе, «Мончегория» в Автозаводском районе, - сказал глава региона.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область самостоятельно удовлетворяет потребности регионального рынка по обеспечению большинством строительных материалов. Однако глава региона уверен, что нашему региону необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину