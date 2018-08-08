В Кулебаках насмерть сбили велосипедиста

8 Авг. 12:47 2018-08-08T12:47:37+03:00

На него наехал ГАЗ 309А1

Изменить размер текста: A A

В Кулебакском районе насмерть сбили велосипедиста, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, ДТП со смертельным исходом произошло седьмого августа в 13:40 на улице Школьной в селе Саваслейка.

40-летний водитель со стажем в 22 года, управляя автомобилем «ГАЗ 309А1», наехал на велосипедиста, который ехал по краю дороги.

53-летний пострадавший погиб от смертельного ранения.

Напомним, В Кстовском районе Нижегородской области школьник на велосипеде попал под колеса иномарки. Авария случилась 6 августа около шести часов вечера в поселке Селекционная станция на улице Центральная. Водитель автомобиля марки «Хендай» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом.