Глеб Никитин встретился с 400 жителями Лыскова
Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил Лысковский район с рабочим визитом и встретился с 400 местными жителями.
В рамках него прошла встреча с общественностью района, на которую пришли около 400 лысковчан. Общение продолжалось около 3 часов.
- Заметно, что лысковчане душой болеют за свой родной город и район. Очень дельные вопросы и конструктивное общение. Какие-то проблемы удалось решить оперативно, по каким-то даны поручения, - отметил по итогам встречи Глеб Никитин.
Несколько вопросов касались ремонта образовательных учреждений и ликвидации второй смены в школах. В частности, жители пожаловались на состояние школы №3 Лыскова и перезагруженность школы — в ней обучается более 750 человек.
- У нас уже разработана программа капитального ремонта школ. В регионе сложился огромный накопленный недоремонт как по образовательным, так и по медицинским учреждениям. В ближайшее время определим объемы финансирования региональной программы и будем проводить конкретную работу, - сообщил Глеб Никитин.
Как рассказал присутствовавший на встрече министр образования региона Сергей Злобин, ремонт школы № 3 Лыскова предполагается провести в 2020 году.
- В планах не только ремонт, но и строительство новой школы. Это мы можем сделать в рамках национального проекта. Строительство позволит разгрузить уже работающие школы и позволит ликвидировать вторую смену, - добавил глава региона.