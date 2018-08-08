Глеб Никитин встретился с 400 жителями Лыскова

8 Авг. 12:27 2018-08-08T12:28:13+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил Лысковский район с рабочим визитом и встретился с 400 местными жителями.

В рамках него прошла встреча с общественностью района, на которую пришли около 400 лысковчан. Общение продолжалось около 3 часов.

- Заметно, что лысковчане душой болеют за свой родной город и район. Очень дельные вопросы и конструктивное общение. Какие-то проблемы удалось решить оперативно, по каким-то даны поручения, - отметил по итогам встречи Глеб Никитин.

Несколько вопросов касались ремонта образовательных учреждений и ликвидации второй смены в школах. В частности, жители пожаловались на состояние школы №3 Лыскова и перезагруженность школы — в ней обучается более 750 человек.

- У нас уже разработана программа капитального ремонта школ. В регионе сложился огромный накопленный недоремонт как по образовательным, так и по медицинским учреждениям. В ближайшее время определим объемы финансирования региональной программы и будем проводить конкретную работу, - сообщил Глеб Никитин.

Как рассказал присутствовавший на встрече министр образования региона Сергей Злобин, ремонт школы № 3 Лыскова предполагается провести в 2020 году.

- В планах не только ремонт, но и строительство новой школы. Это мы можем сделать в рамках национального проекта. Строительство позволит разгрузить уже работающие школы и позволит ликвидировать вторую смену, - добавил глава региона.