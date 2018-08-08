2018-08-08T11:57:42+03:00
Общество

Хоккеисты из рижского «Динамо» обыграли «Торпедо» со счетом 1:0

В рамках Кубка губернатора прошел второй матч
Глеб ТУМАНОВ
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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" уступил рижскому "Динамо" со счётом 0:1 в матче Кубка губернатора 7 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Как сообщается на сайте "Торпедо" второй матч в рамках Кубка губернатора нижегородцы начали активно, в первом периоде вдвое превзойдя соперника в бросках по воротам (19:9) и в створ ворот (9:4). Но во втором отрезке игрок "Динамо" реализовал большинство и забил шайбу. Счёт 0:1 в пользу рижан сохранился до конца игры.

При этом в серии буллитов игроки "Торпедо" реализовали все пять попыток из пяти, успешные броски на счету Дамира Жафярова, Дмитрия Марковина, Антона Шенфельда, Павла Макаренко и Никиты Сетдикова. Вратарь нижегородцев Денис Костин пропустил лишь одну шайбу.

Следующую игру в рамках турнира "Торпедо" проведёт с "Автомобилистом" из Екатеринбурга 8 августа.

Напомним, в матче-открытии Кубка губернатора 6 августа нижегородский клуб победил минское "Динамо" со счётом 6:1.

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