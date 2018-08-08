В ближайшее время на Нижний Новгород снова обрушатся гроза, ливень и град

8 Авг. 10:45 2018-08-08T10:45:42+03:00

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Сегодня, 8 августа, в ближайшие три часа местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, а в отдельных районах град. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

При грозе прогнозируются отдельные порывы западного ветра со скоростью 13-18 метров в секунду.

В связи с этим могут возникнуть ЧС, но они не превысят муниципальный уровень. Кроме того, возможны обрыв проводов, падение деревьев и нарушение в работе объектов ЖКХ. На дорогах увеличивается вероятность аварий, а также сложности в работе общественного транспорта.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам не купаться в водоемах в такую погоду и не ездить на двухколесном транспорте. Если на улице град, то лучше не выходить из дома и не подходить к окнам.

-Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - советует МЧС.

Также нужно быть осторожными на дорогах.