2018-08-08T10:16:53+03:00
Общество

Андрея Гальченко назначили заместителем прокурора Нижегородской области

С 2013 года Гальченко занимал пост прокурора города
Светлана СТРОКАН
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Прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко перешёл на должность заместителя прокурора Нижегородской области. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы областной прокуратуры восьмого августа 2018 года.

Согласно информации, Андрей Гальченко назначен на новую должность приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Как пояснили в городской прокуратуре, место прокурора Нижнего Новгорода пока вакантно. Исполняющим обязанности прокурора является Тататьяна Воронина.

Напомним, Андрей Гальченко был назначен прокурором Нижнего Новгорода в августе 2013 года. Старший советник юстиции Андрей Гальченко до 2012 года являлся руководителем Ивановской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, с 2012 года - Тейковским межрайонным прокурором (Ивановская область).

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