Глеб Никитин: «Нижегородская область претендует на 14, 5 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Экология»

7 Авг. 18:33 2018-08-08T18:01:52+03:00

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7 августа 2018 года глава региона Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Лысковский район. Во время встречи с общественностью района не раз поднимались вопросы экологического состояния Волги. Жители района выразили обеспокоенность качеством воды, плохим состоянием очистных сооружений, застройкой береговой линии реки.

- Сейчас идёт разработка национального проекта «Экология». В него уже включены все мероприятия, связанные с Волгой, которые предложила Нижегородская область. Общая сумма, которая предполагается на их реализацию, около 14,5 миллиардов рублей. Во время рассмотрения нацпроекта правительством страны будем отстаивать все наши предложения, - отметил Глеб Никитин.

Также глава региона поручил областному министерству энергетики и ЖКХ проработать вопросы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в г.Лыскове. Министерству имущественных и земельных отношений поручено провести совместную проверку с Росприроднадзором по выявлению фактов незаконной застройки прибрежной зоны.

Напомним, правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области бюджетных ассигнований — 3,3 миллиардов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок: свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново».